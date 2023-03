Perugia, al via Eurochocolate: cosa c'è da sapere. Intervista a Eugenio Guarducci

Sabrina Busiri Vici 23 marzo 2023 a

a

a

Da venerdì 24 marzo al 2 aprile Perugia diventa la città del cioccolato. “Dieci giorni da trascorrere felici e fondenti” come dice il presidente Eugenio Guarducci presentando Eurochocolate Spring.

Il Frontone per Eurochocolate sarà allestito con maxi uova dipinte da Quintaliani



Guarducci, qual è il tema dell'edizione?

"Ovvio è il claim. Ed è già diventato virale. Quest'anno abbiamo voluto proporre come nota caratterizzante il progetto Quintov, 15 maxi uova dipinte a tema dal maestro perugino Francesco Quintaliani. Sono Opere che parlano di Perugia e saranno esposte ai giardini del Frontone, fulcro della manifestazione".

Il Frontone si trasforma in un parco a tema. Come?

"Tutto secondo il format sperimentato di Eurochocolate fatto di laboratori, animazione, giochi, cooking show e degustazioni, aree relax e divertimento, espositori, soprattutto a carattere artigianale e locale".

Ai visitatori cosa consiglia di fare?

"Tutto, ovvio, per rimanere in tema. In particolare comunque segnalo la Caccia la Tesovo, cinque itinerari alla scoperta della città da fotografare attraverso un'apposita cornice cartonata a forma di uovo. Tappa a Eggofatto in piazza Matteotti dove è stata allestita una fabbrica di uova di cioccolato. In questo spazio sarà anche possibile personalizzare la sorpresa contenuta nell'uovo portandola in laboratorio".

Nell'edizione di ottobre è stato proposto anche un angolo a luci rosse. In questa occasione?

"Proponiamo CondOv, una confezione di quattro piccole uova di cioccolato con all'interno un condom aromatizzato sempre al cioccolato. E il claim: La sorpresa è non averla”.

Importante anche il ruolo dei maestri cioccolatieri. Che ci faranno assaggiare?

"Avremo nomi importanti quali l'architetto Davide Merigo e l'umbro Nicola Maramigi che proporranno anche abbinamenti di cioccolato con prodotti agricoli locali: dal vino all'olio al farro."

Ritornano i fiori a Giardini Frontone per Eurochocolate Spring



Eurochocolate e l'ambiente. Quali le proposte per rendere più sostenibile il vostro progetto e l'evento?

"A proposito di sostenibilità abbiamo consolidato nuove e importanti partnership tra cui quella con il progetto zeroCO2: ogni utente che pianterà un albero di cacao sul sito di zeroCO2 con il codice Eurochocolate riceverà in omaggio una tavoletta Yumbos/Equochocolate che potrà ritirare in evento. Inoltre, per ogni albero di cacao che gli utenti sceglieranno, Eurochocolate si impegna a piantare un albero di cedro, specie forestale detta anche shade tree, sotto la cui ombra le piante di cacao trovano il loro habitat ideale. Infine, quest'anno tra i nostri protagonisti c'è anche la carta ecologica Crush Cacao di Favini, prodotta con le bucce delle fave di cacao e utilizzata da Eurochocolate sia per la stampa del programma e dei comunicati che per alcune attività".

Qual è la tendenza in atto: al latte o fondente?

"La richiesta di cioccolato al latte sul mercato è senz'altro maggiore ma il consumo di fondente è più di qualità in quanto nel gustarlo si ritracciano meglio gli aromi primari del cacao. Una curiosità: d'estate il consumo aumenta".

Il 2023 porti ai giovani un futuro in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.