Perugia, occupazione abusiva: 32enne trovato all'interno dei locali di un'associazione con cacciavite in mano

A Perugia chiama la polizia di Stato per l'occupazione abusiva del proprio immobile. Gli agenti arrivano e un uomo trovano in possesso di arnesi per lo scasso che non riesce a motivare.

Riavvolgendo il nastro gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nella sede di un’associazione del capoluogo dove era stata segnalata l’occupazione abusiva del sottoscala dell’immobile. Arrivati sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la responsabile, la quale ha riferito di aver notato un uomo – poi identificato come un cittadino liberiano, classe 1990, regolare sul territorio nazionale – che si aggirava all’interno dei locali dell’associazione con un cacciavite in mano. Gli agenti, a quel punto, hanno avvicinato il ragazzo che, sprovvisto dei documenti di identificazione, è stato sottoposto a controllo che ha dato esito positivo. Infatti, nascosto negli indumenti, i poliziotti hanno trovato un cacciavite del quale il 32enne non è riuscito a motivare il possesso.

Dal controllo dei locali occupati abusivamente, sono stati rinvenuti, inoltre, altri strumenti atti allo scasso che sono stati posti sotto sequestro. È stato poi accompagnato negli uffici della questura per una compiuta identificazione dalla quale è emerso che il 32enne era gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e possesso di svariate false identità. Al termine delle attività di rito, è stato denunciato per i reati di invasione di edifici e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

