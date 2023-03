Umbria, Capitale della cultura 2025: Desario, direttore di Leggo, presidente della giuria

23 marzo 2023 a

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato Davide Maria Desario, direttore di Leggo, presidente della giuria per la selezione della città Capitale italiana della cultura per l’anno 2025 in sostituzione del dimissionario Mario Sechi.

Il titolo di Capitale della cultura viene conferito annualmente a una città dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della cultura. Ad oggi, hanno ricevuto il riconoscimento: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena (2015); Mantova (2016); Pistoia (2017); Palermo (2018); Parma (2020-21); Procida (2022); Bergamo-Brescia (2023); Pesaro (2024).

Attualmente è in corso la selezione per il 2025, Lunedì 27 e martedì 28 marzo sono in programam le audizioni delle dieci finaliste: Le città nella short list sono: Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).

