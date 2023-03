Perugia, sequestrati crediti bonus facciate per 9 milioni

23 marzo 2023 a

a

a

Bonus facciate: sequestrati dalla Guardia finanza di Perugia oltre 9 milioni di crediti inesistenti. Il sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti di tre società e altrettante persone fisiche.

Sanzione da tre milioni per la frode sul carburante. Indagato un perugino

L'operazione parte dall'attività di analisi condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Perugia finalizzata anche a contrastare l'utilizzo distorto delle misure agevolative, previste dalla legislazione emergenziale. E' così emersa - si ricostruisce in una nota della Procura - la posizione di una società operante nel settore delle costruzioni, con sede legale a Perugia, ma riconducibile a soggetti di origine campana, che avrebbe acquisito la titolarità di crediti per gli investigatori artificiosamente creati, in parte, ancora presenti nel proprio cassetto fiscale, in parte, ceduti a soggetti terzi o a intermediari finanziari e, quindi, monetizzati.

Imprenditore al servizio della Mafia, sequestrati beni per venti milioni di euro

Nell'indagine sono emerse delle incongruenze fiscali, economico e finanziarie, tanto in capo ai soggetti che hanno generato i crediti quanto in riferimento alla società cessionaria, risultata priva della struttura aziendale e di reale operatività, unitamente alle anomalie delle transazioni e dei dati inseriti nella piattaforma web di cessione dei crediti, oggetto anche di numerose segnalazioni di operazioni sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, e ritenuti "concreti e sufficienti" indizi dell'esistenza di uno strutturato meccanismo fraudolento. Il gip ha ritenuto la configurabilità delle ipotesi di reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di truffa.

Bonus facciate, lavori mai eseguiti: sequestrati 80 milioni di euro di crediti fittizi. Indagate 53 persone





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.