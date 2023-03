Perugia, il Comune cancella multe a 10 mila cittadini

23 marzo 2023 a

Il Comune di Perugia cancella le multe a 10 mila cittadini. E' stata approvata con 11 voti a favore e 4 contrari la preconciliare n. 2122 del 14/03/2023 di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” – hanno spiegato l’assessore Cristina Bertinelli e il dirigente Stefano Baldoni - definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000" L’ente, al fine di agevolare i contribuenti gravati da debiti di modesta entità risalenti nel tempo, nonché di consentire l’eliminazione di partite la cui riscossione appare piuttosto difficile e onerosa, intende dare applicazione integrale alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione.

"Il provvedimento - riporta la nota del Comune - determina la cancellazione di residui attivi dal bilancio dell’Ente, residui tuttavia vetusti che trovano copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione; in ogni caso, eventuali effetti negativi sul risultato di amministrazione che dovessero risultare all’esito della procedura, possono essere mitigati dalla facoltà concessa dal comma 252 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, in base al quale l’eventuale disavanzo determinato dall’applicazione dei commi da 222 a 227 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti".

Con il provvedimento, pertanto, l’amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 229-bis dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ed in conseguenza di dare integrale applicazione alle disposizioni di cui al comma 222 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

