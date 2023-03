Terni: evade dal carcere di Sabbione, ruba un'auto e rapina un bar

Giorgio Palenga 23 marzo 2023 a

a

a

Non è rientrato in carcere, dove è detenuto col beneficio della semilibertà, perché ha deciso di rubare un’auto, spostarsi nel Reatino e mettere a segno una rapina a un bar, armato di coltello. Protagonista della vicenda un cinquantenne di origine partenopea, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Rapinatore evade più volte dai domiciliari e finisce in carcere

Rinchiuso a Sabbione (foto), il detenuto si è impadronito della macchina a Terni, ha poi preso la volta di Poggio Mirteto dove è entrato in un bar del centro, chiedendo qualcosa da bere. A quel punto ha estratto un coltello a serramanico e l’ha puntato contro la barista, intimandole di farsi consegnare alcune stecche di sigarette e i soldi in contanti contenuti della cassa, per poi fuggire.

Tentata rapina, due giovani prendono a bastonate un barista

La donna ha subito chiamato il numero di emergenza 112 e i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto si sono messi sulle tracce del bandito. Hanno così rintracciato il 50enne lungo la strada regionale 313, poco distante dal luogo della rapina, sono riusciti a fermarlo, dopo un breve inseguimento, ma l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, al punto che è stato usato il taser per bloccarlo. Ora dovrà rispondere di rapina aggravata, violenza a pubblico ufficiale, ricettazione ed evasione.

Controlli a tappeto:la Volante arresta un ricercato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.