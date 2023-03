L'Umbria perde 4.213 residenti: nella regione 854.599 abitanti

Nicola Uras 22 marzo 2023 a

Nell’ultimo anno l’Umbria ha perso 4.213 residenti. Secondo i dati Istat riferiti al 2022, si è passati dagli 858.812 di gennaio agli 854.599 (-0,5). Una flessione marcata sia rispetto alla media italiana, che si attesta sul -0,3% come gran parte delle regioni del centro, mentre in quelle del Nord la flessione si è fermata al -0,1% e al Sud, invece, si parla di un -0,6%. Una flessione, quella demografica, oramai continua considerando, alla fine del 2019, che la popolazione umbra era di 870.341 residenti. In tre anni dunque sono stati persi oltre 15 mila abitanti.

Nella provincia di Perugia si registra un calo di 2.561 persone, mentre in quella di Terni 1.652. Il dato provinciale si ribalta nei due capoluoghi. Perugia perde 591 residenti passando da 162.320 a 161.729, mentre Terni addirittura 723 (da 107.165 a 106.442). Tra le prime dieci città più popolose dell’Umbria una però aumenta ed è Corciano, da anni in espansione demografica, che da 21.429 abitanti passa a 21.572 (+143).

