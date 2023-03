Perugia, per i 60 anni della Città della domenica 10 mila biglietti gratuiti

23 marzo 2023 a

Dieci mila biglietti gratuiti per la Città della domenica saranno distribuiti a Perugia ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie. Un’iniziativa che rientra nell’accordo rinnovato e rilanciato fra il Comune e la Città della domenica. La promozione rivolta ai bambini, accompagnati da un adulto pagante, è stata annunciata in una conferenza mercoledì a palazzo dei Priori dal vice sindaco Gianluca Tuteri e dal direttore della struttura Alessandro Guidi.

Per l’occasione si è parlato anche delle iniziative in corso e che saranno svolte per festeggiare i 60 anni del parco divertimenti cittadino. Il primo faunistico in Italia. Quest’anno, dunque, il 23 aprile, sarà organizzata una grande festa che coinvolgerà tutto il parco e proseguirà nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 aprile.

Da sabato prossimo, invece, riparte la stagione e riprende la programmazione di spettacoli, eventi e intrattenimento.

Intanto tra i progetti c’è il restyling dell’ingresso a cura di Kiril Cholakov, per migliorare l’accoglienza dei visitatori, e della fattoria degli animali.

Entro l’anno poi è prevista la realizzazione di una nuova area vicino al Castello della Bella addormentata e lo sviluppo di cinque percorsi tematici all’interno del parco: riserva naturale, animali esotici, arte, intrattenimento e storia.

Città della domenica sta inoltre collaborando con altri soggetti del territorio, in ottica di promozione turistica, con l’obiettivo di essere al centro di un’offerta integrata per chi viene in Umbria e a Perugia.

Per il vicesindaco Tuteri la Città della domenica è “un modello ben diverso da quello proposto da tanti centri di divertimento che oggi nascono all’insegna della tecnologia e della realtà virtuale, ma tali da far sbiadire la presenza della famiglia e da vincolare i ragazzi a precisi schemi e modelli precostituiti”. Quindi, “fintanto che la Città della Domenica terrà alti i valori che la caratterizzano da 60 anni, saremo lieti di coltivare questa sinergia”.

