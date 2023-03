Perugia, ritrovata auto rubata: dentro il bottino dei furti

22 marzo 2023 a

All'interno di un'auto risultata rubata, la Polizia ha ritrovato parte del bottino di recenti colpi messi a segno a Perugia. Durante i pattugliamenti, gli uomini dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno notato una vettura sospetta ai margini della carreggiata sud della Statale 3-bis, a Ponte San Giovanni. Quando si sono avvicinati per effettuare i controlli, hanno notato due persone vicine al veicolo che sono precipitosamente fuggite verso il fiume Tevere, facendo perdere le loro tracce.

I poliziotti hanno eseguito una verifica sull'auto che è risultata rubata il 6 marzo a Deruta. All'interno della vettura diverso materiale: confezioni di tabacco, consolle per videogiochi e indumenti. Il proprietario della macchina, giunto sul posto, ha spiegato che il materiale non era suo.

Secondo gli agenti l'episodio è collegato all’operazione del 9 febbraio, quando gli uomini delle volanti trovarono, all’interno di un cunicolo del centro della città, oggetti rubati, denunciando due uomini per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e invasione di edifici in concorso. Anche in quell’occasione, era stata recuperata un’auto rubata, subito restituita alla titolare.

