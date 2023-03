Umbria, Vittorio Sgarbi: "Tutte e tre le città umbre si meritano il titolo di capitale italiana della cultura"

Sabrina Busiri Vici 22 marzo 2023 a

a

a

"Credo che il progetto Capitale italiana della cultura sia un errore di Dario Franceschini e che ci si ostini ancora a ripetere in modo automatico”. Vittorio Sgarbi non ha dubbi: il progetto va ripensato. E a pochi giorni dalle audizioni il sottosegretario alla cultura dice cosa cambierebbe come lo farebbe.

Tutti in fila per il Perugino

“Il bando nacque - prosegue Sgarbi - come una sorta di premio di consolazione rispetto alla Capitale europea della cultura quando fu assegnato a Matera per il 2019. Così si pensò di introdurre un modo per consolare chi era rimasto fuori: Ravenna, Cagliari, Lecce, Perugia e Siena. Ma non misero, come del resto anche per le Capitale del libro, una differenza tra chi concorre: per cui oggi trovi Bari che concorre con Procida, Palermo contro Comacchio. Non ha senso”.

Sottosegretario, contesta anche il sistema di valutazione della giuria?

"La vittoria è determinata da un comitato che si fida di un progetto in cui c'è scritto che fanno scendere la Madonna dal cielo. Ci vorrebbe, forse, una giuria capace di scegliere una capitale italiana senza prevedere questa sorta di concorso".

Le città in cui governa o ha governato hanno mai partecipato?

"Urbino e Ferrara non le faccio concorrere. Possono perdere con Montone? Mannò".

Insomma, eliminerebbe tutto?

"Certo. Per sempre. Bisogna ripensare il sistema, ci lavorerò con il ministro, magari facendo tre fasce di capitali regionali: la prima con città sopra i 200 mila abitanti; la seconda sotto i 200 mila abitanti e via di seguito. In maniera tale che non si abbiano più situazioni in cui realtà piccole vengano umiliate da una grande. E viceversa".

Intanto siamo alla fase finale per il 2025...

"Per 2025 poi la situazione è particolarmente ridicola perché abbiamo una capitale europea che è Gorizia, già nominata, e allora perché perdiamo tempo anche con quella italiana? È una coglionata tripla. Vuol dire che non si investe abbastanza su Gorizia. Nessuno usa la testa".

Capitale italiana della cultura 2025, L'assessore Paola Agabiti: "Regione partner nella sfida"



Un pronostico su chi vincerà?

"Spero che per la ventesima volta non vinca una città di centrosinistra; perciò mi auguro che arrivi prima una di centrodestra".

Lei ha parlato anche di un premio esiguo in denaro: un milione di euro. E' così?

"Certo, non ha senso: la Capitale europea ne ottiene 56 di milioni. Per quella italiana soltanto un milione: se vince ad esempio Bari, è una somma ridicola. Per una città piccola, ovviamente, ha un altro valore. Anche in questo c'è disparità".

In Umbria abbiamo in lizza Assisi, Orvieto e Spoleto… Qualcuna ce la potrà fare?

"Tre città che meriterebbero tutte e tre. Vincerà, spero, la città di centrodestra".

C'è chi dice che per una regione piccola siano troppe in gara tutte insieme. Che ne pensa?

"L'Umbria questa volta può vincere. Anche perché è la regione più turistica tra quelle che non hanno il mare e dove comunque si è riusciti a promuovere un mare di opere e di luoghi. Anche per questo merita di farcela".

Centrodestra a parte, quale delle tre umbre ha più chance?

"Spoleto, ha una storia che è quella del Festival che la rende più capitale delle altre ed è riuscita a conquistarsi un ruolo nell'arte contemporanea. Assisi è una capitale religiosa, è importante come il Vaticano. Orvieto è piena di persone che l'hanno scelta per vivere. Metterle l'una contra l'altra è un'ulteriore idiozia".

Le città umbre sono in grande tensione, il 31 ci sarà la proclamazione, una parola di incoraggiamento...

"Mi inventerò qualcosa per premiare anche quelle che perdono".

Capitale della cultura 2025, Orvieto, Assisi e Spoleto tra le dieci finaliste

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.