Marsciano, donna trovata morta in casa: a dare l'allarme il compagno

Alessandro Antonini 22 marzo 2023 a

Trovata morta in casa alle 23 di martedì una settantenne originaria del Nord Italia in una abitazione di San Biagio della Valle, nel Marscianese. La donna era riversa in una pozza di sangue davanti al caminetto. A dare l'allarme è stato il compagno, ex dipendente della Cantina Sociale di Marsciano. La casa è stata messa sotto sequestro e sul caso indaga la Procura di Spoleto che ha delegato i carabinieri della compagnia di Todi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. La donna ha una lesione alla testa che potrebbe essere da caduta dopo un malore oppure da corpo estraneo. Il procuratore capo facente funzione, Vincenzo Ferrigno, ha fatto sapere che verrà disposta l'autopsia anche per accertare l'esatta dinamica.

(in aggiornamento)

