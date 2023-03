Terni, velostazioni verso l'apertura: il Comune fissa le tariffe

22 marzo 2023 a

Tariffa standard da 10 euro per l'abbonamento mensile. La metà per gli studenti e per chi già in possesso di un abbonamento auto ai parcheggi pubblici a pagamento. Un euro al giorno per l'ingresso ‘occasionale’. Sono i prezzi che l'esecutivo Latini ha approvato nell'ambito dei servizi a domanda individuale per le velostazioni, vale a dire i posti coperti per posizionare le biciclette.

A settembre si assegna la gestione delle velostazioni, i parcheggi coperti per le bici

Via libera ad un emendamento tecnico per aggiornare l'atto firmato il 1° febbraio 2023, utile anche all'inserimento della tariffa del parcheggio cascata (area Papigno) per offrire un nuovo servizio con navetta. Il momento del semaforo verde sta dunque per arrivare, come d'altronde era stato annunciato ad inizio anno dopo le varie polemiche nel corso del tempo.

Una rete di piste ciclabili per dimenticare l'auto

Sono tre le velostazioni citate: largo Micheli, largo Frankl e stazione ferroviaria. Manca la quarta, ovvero quella realizzata in vocabolo Staino.

Troppi furti, la bici resta in garage

