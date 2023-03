Concorsopoli, Catiuscia Marini in aula: "Mai raccomandato qualcuno, né chiesto di portare o consegnare buste"

Fra. Mar. 22 marzo 2023 a

“Io non ho mai raccomandato qualcuno. Io nemmeno conoscevo il nome della persona che per l’accusa avrei aiutato”. Ha rivendicato la correttezza del suo operato la ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, durante il suo interrogatorio ieri in aula al Capitini nel corso dell’udienza per il processo Concorsopoli.

E quell’ormai famoso “mettetela dentro” captato dal trojan del telefono di Emilio Duca che il 10 maggio 2018 intercetta anche l’allora governatrice nulla ha a che vedere con la candidata per cui, secondo la Procura, Marini avrebbe chiesto un occhio di riguardo...

Concorsopoli, finanziere in aula: "Bocci non ha raccomandato nessuno"

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 22 marzo





