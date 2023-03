Perugia, Pegaso 2000 premia le tesi di laurea innovative

22 marzo 2023 a

Proseguire nella ricerca dell’eccellenza accademica, continuando a premiare le tesi di laurea più brillanti e innovative legate ai temi dell’ingegneria informatica e delle tecnologie digitali, sempre con uno sguardo rivolto al futuro. Con questi obiettivi Pegaso 2000 e l’Università degli Studi di Perugia, già partner da alcuni anni grazie a diverse collaborazioni, lanciano la quarta edizione dei premi di laurea “Pegaso 2000” destinati a tre laureati o laureandi magistrali dell’Ateneo umbro. Pegaso 2000, società con sede a Corciano e con filiali a Milano e a Roma, leader nel panorama dell’Information Technology italiano in ambito Credit Finance, Finanza Agevolata e Money Market, è attiva per la diffusione di una cultura attenta alla progettazione di sistemi informatici e all’utilizzo di tecnologie digitali in sinergia con il mondo accademico. Il bando si rivolge a tutti gli studenti che concluderanno il loro percorso di laurea magistrale con la discussione della tesi entro una delle sessioni di esame finale relative all’anno accademico 2021/2022.

Pegaso 2000 e Università premiano le tesi di laurea che guardano al futuro

Per partecipare alla selezione è necessario compilare un’apposita istanza scaricabile dal link . La scadenza ultima per la presentazione delle domande di ammissione è il 20 giugno 2023 “Le prime tre edizioni dei premi di laurea hanno dimostrato che il percorso che abbiamo intrapreso è quello corretto: contribuire allo sviluppo delle competenze professionali dei nostri studenti– ha commentato Franco Cicogna, amministratore delegato di Pegaso 2000 –. L’Ateneo della nostra città ha un altissimo standard di formazione e preparazione, come dimostrano i lavori che sono stati presentati nelle scorse edizioni. Sono sicuro che anche quest’anno i candidati presenteranno brillanti tesi sui temi più attuali del mondo digitale e informatico, ambiti in cui le aziende sono alla costante ricerca di nuove figure professionali” A decretare i tre migliori lavori sarà una commissione formata da cinque esperti, due in rappresentanza di Pegaso 2000 e tre docenti dell’Ateneo dei Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Ingegneria. I tre vincitori della selezione verranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica: per il vincitore il premio previsto è di 2.000 euro, per il secondo di 1.500 euro, mentre il terzo classificato si aggiudicherà 1.000 euro.



