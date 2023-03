Buoni pasto irregolari, Corte dei conti chiede indietro 15 mila euro ai gruppi politici in Regione

Ale.Ant. 21 marzo 2023 a

La Corte dei conti ha chiesto ai gruppi consiliari della Regione di ridare indietro i soldi dei buoni pasto dei dipendenti che fanno il rientro pomeridiano. E' tutto scritto nei rendiconti inviati dalla sezione regionale controllo. Non viene messo in discussione il buono pasto in sé. Il problema è che non è stato inserito nei contratti dei dipendenti. Nel dettaglio, "Non è stata prodotta alcuna previsione contrattuale - scrivono i magistrati contabili - che abbia previsto l’erogazione dei buoni pasto nell’ambito della contrattazione con in singolo dipendente ovvero mediante applicazione, al singolo rapporto di lavoro, della previsione contenuta, quale obbligo o facoltà datoriale, nei contratti collettivi di lavoro". In tutto vengono chiesti indietro 15.244 euro. Esenti Sul questo fronte solo i gruppo misto, Tesei presidente e FI. Sul fronte restituzione la parte del leone la fa la Lega Umbria, con 10.809 euro da ridare. "Le spese sostenute a tale titolo", ossia i buoni pasto "pur astrattamente ammissibili, non sono supportate, nel caso concreto, dal presupposto legittimante, costituito dalla specifica previsione contrattuale del beneficio del buono pasto", scrive ancora la Corte dei conti. Da Palazzo Cesaroni i capigruppo fanno notare che nei due anni precedenti, in questa consiliatura, i buoni pasto sono stati erogati anche se non previsti esplicitamente nei contratti e non è stato mosso alcun rilievo. Non sono esclusi ricorsi.

