Perugia, ecco chi era la donna trovata morta in camera da letto. Proseguono le indagini

Alessandro Antonini 21 marzo 2023

a

a

Si chiamava Catia Canuti, aveva 56 anni, ed era originaria della provincia di Siena. Ecco chi era la donna trovata morta in camera da letto, nella casa in cui viveva assieme al compagno a Ponte Pattoli, in via Amendola. E' stato proprio il fidanzato a scoprire il cadavere, intorno alle 3 di notte, e a chiamare i carabinieri. In base all'esame autoptico esterno non è stato possibile risalire alle cause del decesso. Per questo la Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia. Al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi. Sul corpo non ci sono segni di violenza o costrizione. Proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri.

