Perugia, pedone travolto trasportato in codice rosso in ospedale. Ferito anche un cane

Ale.Ant. 21 marzo 2023 a

a

a

Un uomo è stato investito nel tardo pomeriggio di lunedì mentre passeggiava in via Fonti Coperte, a Perugia. Il pedone stava portando al guinzaglio il suo cane: entrambi sono stati travolti e feriti dal mezzo in transito. L'uomo, 63 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto oltre al 118 si è recata una pattuglia della polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Con pioggia e freddo ancora buche in strada: quelle tappate si riaprono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.