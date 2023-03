Terni: rischio frana a Piedimonte, il Comune stanzia 57 mila d'urgenza

21 marzo 2023 a

Una spesa da 57.572 euro con storno della cifra dal fondo di riserva del bilancio 2022/2024 per un intervento di somma urgenza all'altezza di Madonna dell'Ulivo, a Piedimonte, a Terni. Motivo? La necessità di effettuare un'ispezione generale, la bonifica del versante roccioso ed eventuali opere di protezione attiva/passiva.

Rischio idrogeologico, nessun comune è sicuro

È quella che si appresta ad approvare il consiglio comunale di Terni dopo il passaggio in giunta: un'operazione per la riduzione del rischio idrogeologico in seguito ad “un evento franoso (crollo di una massa rocciosa) occorso nella seconda metà di gennaio 2023 che ha interessato la pendice ‘Penne della Rocca’. Una situazione simile – in questo caso fortunatamente non si sono registrati danni alle abitazioni – a ciò che era accaduto lo scorso settembre a Cesi.

Frana sulla strada vicino alle abitazioni

Ora Palazzo Spada è costretto ad entrare in azione anche nell'area sopra Borgo Rivo. Tutto è nato dalle segnalazioni ricevute dalla prefettura, dai carabinieri forestali e da alcuni cittadini tra il 28 gennaio e il 16 febbraio 2023.

Masso frana dalla rupe e si ferma vicino alla strada Tiberina

