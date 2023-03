Terni. Incidente stradale: ragazza investita mentre attraversa la strada, è grave

21 marzo 2023 a

a

a

Una ragazza di 26 anni è rimasta ferita in maniera grave dopo essere stata investa da un'auto in via Filippo Turati, a Terni.

In prognosi riservata due donne travolte da un'auto in viale Battisti

E' successo intorno alle 20 di lunedì 20 marzo 2023. La giovane, le cui iniziali sono G.G., stava attraversando la strada ed è stata travolta da una Peugeot 107 condotta da un uomo di 77 anni (P.P.). L'impatto è stato molto violento e la ragazza è stata sbalzata sull'asfalto.

Investe un bambino con lo scooter in pieno centro e fugge

Sul posto è intervenuta in pochi minuti un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 26enne al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni in "codice rosso". Oltre ai sanitari, sul luogo dell'incidente anche personale del nucleo radiomobile e dell'ufficio incidenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro. Il 77enne è risultato negativo all'alcol test.

Aumentano gli incidenti stradali in provincia: pedoni sempre più a rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.