Perugia, parte la sperimentazione del cestino intelligente

Si chiama WasteMate 120, il cestino intelligente installato in via sperimentale in centro storico, nella zona dei Giardini Carducci. Intelligente perché previene il sovraccarico del contenuto grazie a una pressa interna, alimentata da un pannello fotovoltaico, che comprime i rifiuti e avvisa tramite app quando è il momento di svuotarlo.

Il cestino è a disposizione dei cittadini analogamente a un normale cestino gettacarte. WasteMate 120, tramite un sistema di trasmissione dati, si connette al software da remoto e riporta i dati sullo stato e la posizione tramite sistema Gps. Il cestino è dotato di un sensore che rileva il quantitativo di rifiuto all’interno e, in base al colore di un led di stato (verde, giallo, rosso), segnala lo stato di riempimento. Nel caso si raggiunga il massimo riempimento, l’apertura è disabilitata e non è più possibile conferire i rifiuti all’interno.

Il dispositivo è ecosostenibile (il pannello solare piazzato sul tettuccio non richiede nessuna presa di corrente) e igienico grazie all’apertura a pedale che fa in modo che l’utilizzatore non entri in contatto con superfici sporche o contaminate. Inoltre, WasteMate 120 permette svuotamenti meno frequenti rispetto a un cestino tradizionale grazie alla pressa che riduce di cinque volte il carico interno.

Non solo rose e fiori. La consigliera 5 stelle, Francesca Tizi, ha proposto un’interrogazione sul servizio di raccolta tris, il progetto approvato lo scorso dicembre finalizzato a ridurre la frequenza di raccolta di carta, cartone, plastica e metalli. “Il risultato è già pessimo - evidenzia la Tizi - ma le problematiche connesse alla diminuzione della frequenza e del servizio saranno ancora più evidenti in primavera-estate, quando aumenterà la produzione di rifiuti quali bottiglie di plastica. Il tutto a fronte di una Tari pagata dai cittadini di perugia di oltre 40 milioni per il servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti”.

