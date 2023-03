Magione, cinghiali devastano l'area verde di Sant'Arcangelo

Nicola Torrini 21 marzo 2023 a

a

a

Nella notte tra giovedì e venerdì un gruppo di cinghiali ha preso di mira Sant’Arcangelo, arando l’area verde della frazione di Magione adiacente al pontile e alla Locanda dei pescatori. In intesa con la pro loco, l’area giochi riservata ai bambini è stata momentaneamente chiusa in attesa di poterla ripristinare. “Stiamo monitorando la situazione – ha fatto sapere la consigliera comunale Vanessa Stortini, residente proprio a Sant’Arcangelo – per verificare che altri cinghiali non tornino a devastare l’area. La presenza invasiva di questi animali è molto avvertita in paese, anche per quanto riguarda la sicurezza della viabilità, e ricevo continue segnalazioni. Mi riattiverò nuovamente con la Provincia per cercare soluzioni”.

Cresce il numero dei cinghiali in Umbria: sono arrivati a quota 120 mila

“Si rimane increduli – ha commentato il sindaco Giacomo Chiodini – davanti a certe scene, ma per chi vive in determinati luoghi del nostro comune, soprattutto verso il lago, la questione sta diventando un problema molto serio. L’unica possibile soluzione rimane l’abbattimento selettivo. Per questo, come Comune di Magione, abbiamo nuovamente scritto al servizio faunistico e venatorio della Regione sperando che possa essere autorizzato, con la collaborazione delle associazioni venatorie, un intervento di contenimento”.

Video su questo argomento Coppia di cinghiali a spasso in città vicino alla scuola elementare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.