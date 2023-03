Perugia, muore 21enne in un palazzo di Prepo: disposta l'autopsia per accertare l'overdose

Alessandro Antonini 21 marzo 2023 a

Un 21enne è morto venerdì scorso per una probabile overdose - stando a quanto riferito dopo il primo esame del cadavere - in un appartamento di Prepo. I professionisti che effettueranno l'autopsia sono il medico legale Sergio Scalise Pantuso e il tossicologo Andrea Lazzarini. La Procura della Repubblica di Perugia ha disposto l'esame per stabilire “quali siano l'epoca e le cause della morte, nonché i mezzi che l'hanno provocata. Riferiscano (i consulenti) in particolare se il soggetto versasse, al momento del decesso, in condizione di alterazione dovuta all'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e se tale stato possa aver avuto rilevanza o concausale nel determinismo del decesso”, scrive la Procura. Nel quesito medico legale si chiede anche di stabilire se nella dinamica della morte “siano intervenuti altri fattori esterni, riconducibili alla condotta dl soggetti terzi”. Insieme all'esame autoptico verranno effettuati anche gli accertamenti chimici e tossicologici.

