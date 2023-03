Perugia, donna trovata morta in casa: giallo sulle cause del decesso

Ale.Ant.. 20 marzo 2023 a

a

a

Una donna di 56 anni nè stata trovata morta in casa a Ponte Pattoli, nella propria camera da letto. E' stata scoperta dal compagno, che dormiva in un'altra stanza. Sono in corso accertamenti per scoprire la causa del decesso, fa sapere la Procura di Perugia. Per questo è stata disposta l'autopsia. Non si esclude alcuna ipotesi, stando a quanto si apprende dagli inquirenti.

Morti travolti da un treno in Germania: vittime due coniugi umbri. Aperta indagine

