Perugia, furto con spaccata in via dei Filosofi. Ladri rubano computer, tablet e cellulari

20 marzo 2023 a

a

a

Secondo episodio di furto con spaccata a Perugia. In via dei Filosofi una jeep ha sfondato la vetrina di un negozio di riparazioni cellulari, con i ladri che si sono portati via computer, tablet e smartphone. Il fatto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Sempre a Perugia, al Borgo Bello, è stata presa di mira la pizzeria La Romantica. All'alba ignoti hanno sfondato l'ingresso con un'auto, sono entrati nel locale e sono fuggiti con la cassa. Bottino a parte, notevoli i danni alla struttura.

Foto di archivio

Sfondano la vetrina della pizzeria e fuggono con la cassa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.