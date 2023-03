Perugia. movida molesta a Fontivegge: residenti protestano per urla e schiamazzi

Ale.Ant. 20 marzo 2023 a

Ancora movida molesta a Fontivegge nell’ultimo week end. In zona via campo di Marte i residenti segnalano rumori, musica alta, urla e schiamazzi per tutta la notte proveniente dai locali della zona. Una criticità che va ripetendosi con l’arrivo della primavera. Ma che quest’anno ha già fatto parlare di sé durante l’inverno con risse e scontri immortalati da video e foto.

Per questo il comitato dei residenti a più riprese ha chiesto l’intervento dell’amministrazione e delle forze dell’ordine.

Una delle problematiche principali è legata all’abuso di sostanze alcoliche. Il Comune aveva firmato un’ordinanza che vietava il consumo di alcol all’aperto nei luoghi pubblici. Ma il provvedimento, stando alle cronache, non ha sortito gli effetti desiderati.

Un altro dei problemi segnalati è quello dello spaccio di droga a cielo aperto, nella zona del Bingo e nel parco della Verbanella ma anche nei seminterrati e nei parcheggi di via Mario Angeloni.

In questo caso vengono chiesti più controlli da parte delle forze dell’ordine.

