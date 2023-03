Perugia, prostitute adescano clienti davanti alla scuola in pieno giorno: i residenti protestano

Ale.Ant. 20 marzo 2023 a

Adescano i clienti proprio davanti alla scuola, di fronte all’istituto comprensivo. In pieno giorno. Succede soprattutto quando c’è il mercato settimanale. I residenti di San Sisto protestano (di nuovo) per la presenza di due prostitute straniere che di buon mattino “esercitano” davanti agli studenti. La scorsa settimana la polizia locale è intervenuta denunciando per atti osceni in luogo pubblico un ultraottantenne e la donna rumena che stava facendo sesso in auto con lui a pochi metri dalla scuola. Tanto che i minorenni in classe avrebbero potuto vederli. Il fenomeno si ripete da mesi e le segnalazioni alle forze dell’ordine si susseguono. Durante l’inverno non è in vigore l’ordinanza anti prostituzione che punisce con una sanzione da 450 euro chi si ferma con l’auto in strada per contrattare con le prostitute. Il provvedimento firmato dal sindaco scatta dalla primavera e termina settembre. Per farlo scattare serve un’istruttoria della questura di Perugia che indica le vie più a rischio e certifica il ripresentarsi del fenomeno. Quest’anno, con le ultime notizie di cronaca, l’ordinanza potrebbe essere anticipata.

