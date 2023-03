Perugia, ordinanza del Comune chiude il cimitero di Castiglione Ugolino a causa del terremoto

20 marzo 2023 a

a

a

Terremoto del 9 marzo, sabato il Comune di Perugia con un’ordinanza contingibile e urgente ha chiuso per sicurezza il cimitero di Castiglione Ugolino, zona la Bruna, al confine nord del comune. Dopo il sopralluogo del 15 marzo è stata presa la decisione. Data “l’entità dei danni del complesso cimiteriale e considerato il concreto pericolo per la pubblica incolumità, si rende necessaria l’interdizione dei luoghi e il divieto di tumulazione finché non saranno effettuate le necessarie valutazioni tecniche, leopere di messa in sicurezza e le necessarie opere per rendere fruibile l’intera area cimiteriale”.

Il capo regionale della protezione civile: "Ricostruzione in 4 anni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.