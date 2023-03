Umbria: Spoleto, occasioni di lavoro con il Festival dei Due Mondi

Filippo Partenzi 20 marzo 2023 a

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto è alla ricerca di giovani e maestranze interessate a contribuire alla realizzazione della 66esima edizione della kermesse, in programma dal 23 giugno al 9 luglio 2023. L’Ente, in particolare, intende assumere a tempo determinato direttori di scena, macchinisti, elettricisti, attrezzisti, fonici, sarti teatrali, facchini ed allievi tecnici. Le domande da parte dei soggetti interessati a partecipare dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18 del 6 aprile.

