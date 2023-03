Perugia, fa causa al ministero per le ferie non godute: risarcita insegnante precaria

Nicola Uras 20 marzo 2023 a

La Corte di Appello di Perugia, ribaltando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Perugia, ha riconosciuto a una docente, per gli anni scolastici in cui ha avuto contratti a tempo determinato scadenti al 30 giugno, il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non fruite, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento.

Nel caso esaminato dalla Corte Perugina la docente – che nei quattro anni della causa ha lavorato nelle scuole del Perugino - aveva reclamato l’indennità sostituita delle ferie per 4 anni scolastici dove aveva avuto contratti a termine al 30 giugno. Il Ministero non ha fornito prova di avere informato la docente della perdita del diritto alle ferie e della indennità in caso di mancata fruizione, ed è stato conseguentemente condannato a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di 1.573,11 euro oltre interessi legali a titolo di indennità sostitutiva.

La sentenza è sotto certi profili storica perché certifica quanto da tempo Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) - tramite i suoi legali Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, avvocati anche della docente ricorrente - cerca di sottolineare al Ministero senza successo.

