Umbria, una nuova centenaria a Città di Castello: la storia di Concetta Veschi, tra le prime direttrici delle Poste in Italia

A Città di Castello c'è una nuova centenaria. Infatti sabato 18 marzo ha il traguardo Concetta Veschi che oltre ad aver raggiunto questo invidiabile traguardo in piena salute, vanta pure di essere una delle prime donne del ‘900 ad essere arrivata al grado di direttore di ufficio postale in Italia. “Sempre in movimento per tutta la vita, sulle ruote, della bicicletta, della Vespa e poi dell’auto - sottolinea il sindaco Luca Secondi - Concetta è una figura di donna esemplare, che ha saputo essere mamma, casalinga e lavoratrice con grande tenacia, intraprendenza e sacrificio, prendendosi la responsabilità in prima persona di garantire una vita migliore ai propri figli e difendendo la propria autonomia in decenni nei quali la condizione femminile era difficile da affermare in tutti gli ambiti della società”.

