Terni, il sindaco Latini scende in campo per un secondo mandato

A Terni il sindaco uscente Leonardo Latini (nella foto) scende in campo per un secondo mandato.

"In queste settimane - afferma - in cui il mio nome è rimbalzato ovunque accostato ad indici quasi borsistici in salita e discesa del tutto incuranti del sentire della città, ho ricevuto numerosi attestati di stima e incoraggiamenti, molti dei quali sono sfociati nella volontà di mettersi a disposizione in prima persona per sostenere un progetto di rilancio iniziato nel 2018.

Attestati che mi incoraggiano e mi spingono a restare in campo mettendomi a disposizione della nostra città con la passione e spirito di dedizione che hanno contraddistinto il mio impegno in questi 5 anni in cui ho avuto l’onore di guidare palazzo Spada".

