Politica umbra in lutto, è morta a 42 anni Laura Buco ex coordinatrice di Forza Italia

Ale. Ant. 19 marzo 2023 a

a

a

Si è spenta sabato Laura Buco, 42 anni, ex assessore del Comune di Deruta della giunta Verbena, coordinatrice provinciale di Perugia di Forza Italia e stretta collaboratrice del sindaco di Perugia Andrea Romizi . E ' stata per anni una preziosa collaboratrice del Corriere dell'Umbria. Buco è morta dopo aver lottato a lungo contro un male terribile. Lascia due figlie piccole e il marito. Nei social sta già arrivando il cordoglio da parte delle principali istituzioni politiche. Il partito regionale di FI scrive:"Laura ci ha lasciati. Un'amica, una forza della natura che ha saputo costruire un gruppo di amici più che compagni di partito. Questo patrimonio ora è nelle nostre mani. Abbiamo una grande responsabilità". "Stanotte è impossibile dormire - interviene tra gli altri il presidente del consiglio regionale Marco Squarta - un'amica, una persona per bene, una donna e una madre che ci lascia troppo presto...Potrei scrivere tanti aneddoti, potrei raccontare mille avventure, non basterebbe nulla oggi a consolare una perdita così ingiusta e crudele". Laura viene definita per come era: leale, battagliera, passionaria. Una persona "magnifica, solare ed energica", sono le parole scelte dal consigliere regionale dei civici X Andrea Fora, Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione.

Scuole chiuse per due giorni a Perugia, Altotevere e in numerosi altri comuni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.