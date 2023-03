Orvieto, incidente stradale: grave scooterista ferito sulla Umbro Casentinese

Davide Pompei 19 marzo 2023 a

Sono subito apparse gravi le condizioni del 76enne orvietano, rimasto ferito a seguito dell'incidente stradale avvenuto la mattina di sabato 18 marzo 2023 lungo i tornanti panoramici della statale 71 Umbro-Casentinese, nella zona di Orvieto, in provincia di Terni.

L'uomo era alla guida di una Vespa quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è entrato in collisione con una Subaru che, nell'impatto, ha finito per sbalzarlo a terra. Entrambi i mezzi erano in salita. A precederli, un'altra Vespa.

L'esatta dinamica è ancora in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale, tuttavia si sarebbe trattato di uno scontro laterale presumibilmente in fase di sorpasso in uno dei pochi tratti a rettilineo.

Tempestivo anche l'intervento del personale medico-sanitario del 118 che, nel prestare i primi soccorsi, rendendosi subito conto della gravità delle condizioni di salute del 76enne, ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento di un'eliambulanza, atterrata nel parcheggio dell'Oasi dei Discepoli, che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale Santa Maria di Terni. Qui l'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, in considerazione delle diffuse ferite riportate, e qui è tuttora ricoverato.

