Umbria, cercansi Paperoni per castelli in vendita

18 marzo 2023 a

a

a

Dal castello di Procopio a quello di Castelleone a Deruta, dal complesso della Badia a Orvieto al castello di Serra a Umbertide. E poi a Massa Martana, Perugia, Assisi, Città della Pieve, sparse nelle colline e tra i boschi dell'Umbria ci sono strutture antiche in cerca di nuova vita e di acquirenti. Ne abbiamo selezionati alcune cercando in siti specifici per capire quanto costano e cosa offrono.

Servizio completo sull'edizione del 19 marzo 2023 del Corriere dell'Umbria

Finiscono all'asta 362 immobili ogni mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.