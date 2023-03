Umbria: Gubbio, tracciato alternativo alla strada della Contessa

Euro Grilli 19 marzo 2023 a

a

a

Sos Contessa: due le iniziative messe in campo dai sindaci di Gubbio Filippo Stirati e di Fano Massimo Seri per parlare dell'arteria. La prima si svolgerà nelle Marche, la seconda a Palazzo Pretorio. Entrambe prima di Pasqua. A questo stanno lavorando i due primi cittadini in vista della chiusura dal prossimo 17-18 aprile per consentire l'ammodernamento e messa in sicurezza del viadotto e della galleria con un intervento dell’Anas da 10 milioni. Si torna a parlare della realizzazione di un tracciato alternativo.

Abbandonano due materassi ma vengono individuati dalla Municipale: oltre alla multa, la rimozione a proprie spese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.