Assisi, ubriaco minaccia i clienti di un bar: scatta il daspo Willy per un uomo di 47 anni

Daspo Willy per un cittadino italiano classe 1977. Lo scorso febbraio era entrato in un bar di Assisi dove, con fare aggressivo e visibilmente ubriaco, aveva iniziato a minacciare i presenti. In particolare, la decisione di emettere il provvedimento è scaturito dall’attività di accertamento svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura: l'episodio ha infatti creato allarme sociale creato nei confronti degli avventori del locale pubblico, notoriamente frequentato da ragazzi e da famiglie. Da qui la decisione;: all'uomo - per la durata di anni due - sarà vietato l’accesso al locale pubblico, teatro dell’evento, nonché interdetto lo stazionamento nelle immediate vicinanze. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro.

