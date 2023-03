Foligno, aggredisce il compagno della madre. Dopo anni di maltrattamenti finisce in carcere

18 marzo 2023 a

a

a

Dopo anni di violenze e vessazioni in famiglia un uomo. già ai domiciliari, è stato arrestato dalla polizia. Venerdì 17 marzo, gli uomini del Commissariato di Foligno hanno tratto in arresto un 35enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto. L’uomo – già noto alla Polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale – mentre si trovava agli arresti domiciliari ha aggredito il compagno della madre ed è poi evaso dai domiciliari. La vicenda nel dettaglio risale ad alcune sere fa quando il 35enne, pur di allontanarsi dalla propria abitazione, ha strappato il marsupio al compagno della madre, impossessandosi delle chiavi della sua autovettura e facendolo cadere a terra. Pertanto dalla Procura di Spoleto è partita un’immediata richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, anche al fine di scongiurare il rischio di nuove condotte violente. Gli uomini del Commissariato di Foligno, quindi, hanno provveduto a dare esecuzione alla nuova ordinanza cautelare, rintracciando il 35enne e accompagnandolo al carcere di Spoleto.

Litigio tra madre e figlio: arriva la polizia





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.