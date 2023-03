Terni, Piediluco: riaperta l'edicola dopo quasi un anno di chiusura

18 marzo 2023 a

E’ rimasta chiusa quasi un anno, causa problemi sopraggiunti al precedente gestore che non ha potuto continuare a portare avanti l’attività.

Dall’inizio del mese, però, l’edicola che si trova all’imbocco di Piediluco, per chi entra in paese – per intenderci – dal centro remiero, ha riaperto i battenti grazie a una gestione che corrisponde a un cognome che sulle sponde del lago è sinonimo di garanzia: Bartolucci.

E’ infatti Riccardo Bartolucci, figlio di Renzo, che dal 1980 per quasi 35 anni ha gestito l’hotel Lido, una delle strutture ricettive più prestigiose di Piediluco, ad aver deciso di far ripartire il lavoro di una rivendita che, storicamente, è punto di riferimento del territorio.

“Effettivamente è l’unica edicola che può servire una vasta zona – spiega Bartolucci – che va praticamente dalla zona dell’ospedale di Terni, dove ce ne sono alcune, fino addirittura a Rieti. Né a Marmore, né a Colli sul Velino né in altre zone limitrofe c’è infatti un’altra rivendita di giornali”.

