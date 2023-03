Perugia, polizia ferma auto: dentro 4 persone con precedenti penali. Donna denunciata

Alessandro Antonini 18 marzo 2023 a

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia, in un pattugliamento in via Palermo, hanno fermato e controllato un’autovettura al cui interno erano presenti 4 persone: il conducente, straniero di origini romene; un passeggero, di origini polacche, 23enne e due donne anch’esse di origini romene, rispettivamente di 38 e 30 anni.

Dai primi accertamenti condotti dai poliziotti della squadra volante è emerso che tutte le persone controllate erano gravate da precedenti di polizia per reati contro le persone e il patrimonio. L’approfondimento del controllo ha permesso agli operatori di verificare che la 38enne era rientrata nel territorio nazionale prima dei 5 anni dalla sua espulsione avvenuta nel mese di ottobre 2022. Terminati tutti i controlli, la donna è stata denunciata per la violazione della norma relativa al suo rientro in Italia prima dei 5 anni. Contestualmente, l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Perugia ha avviato le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale. A Ferro di Cavallo un 50enne macedone è stato fermato sempre dalla polizia: guidava con patente revocata il marzo 2022. Fermo amministrativo del mezzo e multa da 5.100 euro.

