Siccità in Umbria: Trasimeno sotto la media, si abbassa il livello del Tevere

L’altezza del lago Trasimeno continua a essere inferiore alla media (-73 centimetri), si abbassa di quasi 40 centimetri il livello del Tevere mentre recupera la diga di Arezzo che perde “solo” un milione di metri cubi di acqua.

In partenza piano strategico Auri per prevenire la siccità

“L’emergenza siccità in Umbria è a macchia di leopardo - evidenzia Paolo Montioni, presidente regionale Anbi, l’Associazione nazionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari - ci sono zone con grandi criticità e altre, come i territori gestiti dal Consorzio della Bonificazione umbra, che presentano un quadro decisamente migliore. Il mio invito - evidenzia - è a un uso responsabile della risorsa acqua perché il momento è preoccupante e nei prossimi mesi, in alcune aree della regione, si rischierà il razionamento, almeno in agricoltura”.

