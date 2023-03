Concorso fotografico "Città di Gubbio" dedicato agli Appennini

17 marzo 2023 a

Un concorso fotografico nazionale che avrà come tema centrale l’Appennino: a presentarlo a Gubbio a Palazzo Pretorio, il gruppo di professionisti e studiosi che lo hanno promosso, per il comitato organizzatore c’era il presidente Gianluigi Ceccarelli, unitamente all’Associazione “Insieme”, presente con Alberto Nicchi, e alla sezione del Cai di Gubbio, con Marco Antonelli. Il Comitato è affiancato dal Comune, presenti il sindaco Filippo Stirati e l’assessore al Turismo Gabriele Damiani. Concorso Fotografico Nazionale Città di Gubbio. Clicca qui per il regolamento.

Il concorso raccoglierà testimonianze fotografiche sul variegato mosaico che compone la dorsale dell’Appennino, attraverso immagini relative agli aspetti ambientali, ecologici, sociali e storici, con uno sguardo rivolto anche alle trasformazioni in atto e alle forme di utilizzo sostenibile delle aree collinari e montane. Il concorso, nel dettaglio, si articolerà in quattro sezioni:

Geologia, per rappresentare gli scenari geologici legati alle rocce e alle forme del paesaggio della dorsale appenninica; le risorse idriche; i geositi.

Flora e fauna, per rappresentare la biodiversità vegetale e animale, gli ecosistemi, gli endemismi, modellati dalle stagioni e dai mutamenti climatici.

Paesaggi, per rappresentare i caratteri paesaggistici appenninici naturali ed antropici, le manifestazioni storico-culturali legate al territorio, le trasformazioni del paesaggio nel tempo, i paesaggi forestali e i paesaggi agro-pastorali.

Archeologia e storia tra castelli, incastellamenti, antiche vie, sentieri, centri storici dell’Appennino, per rappresentare siti archeologici dell’Appennino, gli insediamenti medievali, l’edilizia rurale, le vie della fede e i percorsi escursionistici.

Di una “adesione convinta al progetto” ha parlato in conferenza stampa il sindaco Stirati, che ha aggiunto come “la fotografia, forma di arte altissima, abbia la capacità di rendere eterna la bellezza dei nostri paesaggi, del nostro Appennino e delle nostre aree interne, che per noi sono una enorme risorsa dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. L’ambizione nazionale di questo concorso è altrettanto importante: siamo certi del fatto che avrà successo e saprà richiamare molti partecipanti”.

La giuria che premierà le foto che arriveranno sul sito www.gubbiophotocontest.it sarà composta da autorevoli personaggi del mondo della fotografia, dell’arte, della cultura e dell’editoria, e sarà nominata dal Comitato organizzatore. Parte delle opere selezionate dalla giuria verranno esposte in uno spazio del centro storico del Comune di Gubbio nel mese di agosto 2023. La cerimonia di premiazione avverrà nello stesso periodo, circa nella seconda metà del mese di agosto 2023, in concomitanza con un convegno di studio su tematiche relative ad aspetti ambientali e storici dell’Appennino.

