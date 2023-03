Umbria: Valfabbrica, mangiano e dormono in albergo ma vanno via senza pagare

17 marzo 2023 a

Soggiornano in struttura ricettiva ma poi in pagano. E' successo a Valfabbrica dove due uomini, in una struttura ricettiva, sostenendo di essere in zona per lavoro, hanno riservato una stanza per una notte e hanno anche richiesto, per il giorno successivo, la pensione completa. La mattina successiva però la proprietaria ha scoperto che i due avevano già abbandonato la camera e se n’erano andati senza pagare nulla.

Immaginando che fossero usciti presto per impegni di lavoro, la donna ha aspettato tutto il giorno, ma i due non hanno mai fatto ritorno. Si è quindi recata alla stazione carabinieri di Valfabbrica, dove i militari, una volta ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due e in poco tempo li hanno scoperti.

Si tratterebbe di due giovani, 24 e 27 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di insolvenza fraudolenta.

