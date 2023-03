Terni. Superstrada per Orte, cavalla bianca trotta tra le auto: salvata

17 marzo 2023 a

Trottava indisturbata lungo il raccordo Terni-Orte, mettendo ovviamente in pericolo l’incolumità degli automobilisti.

Una cavalla bianca di nome Lady Mirtillo è stata messa in salvo, e quindi in sicurezza, per sé e per gli altri, da una pattuglia della sezione della polizia stradale di Terni, intervenuta nella giornata di giovedì 16 marzo 2023 sulla statale 675, in direzione di Orte.

La puledra è stata rintracciata dagli agenti allo svincolo per Montoro. Mentre correva sulla strada, creando intralcio e pericolo alle auto in transito, gli operatori della polizia stradale hanno accompagnato l’animale in safety car fuori dalla strada statale, mantenendo la vettura di servizio a una distanza di sicurezza. Una volta allontanato dalla strada principale, docile e mansueta, Lady Mirtillo si è lasciata avvicinare e mentre un operatore era impegnato a controllare il traffico, l’altro si è adoperato a mettere in sicurezza il cavallo assicurandolo ad una fune.

La cavalla è apparsa in buone condizioni di salute ma è stato comunque chiesto l’intervento del veterinario dell’Usl di Amelia. Il custode di Lady Mirtillo, subito avvisato del ritrovamento ed accorso il prima possibile, ha detto agli agenti che la sera prima si era accorto della fuga e si era subito attivato nelle ricerche.

