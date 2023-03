Perugia, prestazione sessuale in cambio del posto di posto di lavoro per il marito: scatta la denuncia

Alessandro Antonini 17 marzo 2023 a

Il capo del marito le chiede una prestazione sessuale con la promessa che sarebbe intervenuta per non far perdere il lavoro al coniuge, in scadenza di contratto. Lei accetta e poi lo denuncia. La donna 38enne residente a Perugia, di origini rumene, aveva anche inviato foto osé via whatsapp su richiesta del principale. L'esposto è stato inviato alla Procura della Repubblica di Perugia. Il contratto del marito della donna poi non è stato confermato.

Servizio completo nell'edizione del 17 marzo del Corriere dell'Umbria

