Terni, commercio, le richieste dei titolari dei negozi per contrastare la crisi

17 marzo 2023 a

a

a

Il commercio a Terni procede a corrente alternata. In ogni via del centro si contano almeno dalle 5 alle 9 serrande abbassate. I commercianti cercano di resistere alla crisi puntando sulla qualità e originalità per attrarre il potenziale cliente. In molti sperano che da parte dell'amministrazione comunale ci sia più sensibilità per il settore commerciale. Intanto al momento alcune attività tirano le somme di quello che sono stati i saldi e di quello che sarà in futuro. Auspicando interventi, per garantire migliore vivibilità alle persone che vivono il centro e il commercio cittadino. Ecco le richieste che emergono direttamente dalla voce dei titolari dei negozi.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di venerdì 17 marzo 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.