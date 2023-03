Terni, ucciso dalla droga a 15 anni. Chiesto risarcimento da 2,5 milioni

Antonio Mosca 17 marzo 2023 a

A Terni niente da fare, nel corso della mattinata di giovedì 16 marzo, per il tentativo di mediazione preliminare al giudizio civile. Si tratta dell’azione risarcitoria avviata contro l’Usl Umbria 2 dai familiari di Gianluca Alonzi Peralta, il 15enne ucciso dalla droga 3 anni fa insieme all’amico Flavio Presuttari, di 16 anni.

La contestazione riguarda la gestione del metadone da parte del Serd dell’Usl. E, infatti, i due ragazzi acquistarono da Aldo Maria Romboli, poi condannato a 7 anni e 2 mesi, una dose di metadone per 15 euro.

I familiari di Gianluca hanno chiesto un risarcimento di 2,5 milioni, analogamente a quanto fatto in precedenza dai familiari di Flavio. Ma la mediazione in entrambi i casi non è stata accolta. Nella foto di Stefano Principi, i funerali dei due ragazzi ternani 3 anni fa.

