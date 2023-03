Umbria, case green diventano un salasso per le famiglie

17 marzo 2023 a

Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla direttiva sulle case green per l’efficienza energetica degli edifici. Ma mettersi in regola sarà un salasso. E rispettare le scadenze complicato. Le case dovranno essere almeno di classe E entro il 2030 e almeno di classe D entro il 2033. “Tempi impossibili da rispettare, in Umbria meno che mai”, evidenzia Albano Morelli, presidente regionale dell’Ance, l’associazione dei costruttori.

Superbonus, sindacati e associazioni categoria: "Settore rischia blocco"

“Dobbiamo evitare - evidenzia - che una iniziativa positiva e con possibili riflessi importanti per tutto il comparto si trasformi in un boomerang, un po’ come accaduto per il Superbonus 110%. La nostra è una realtà fatta di piccole aziende, molte delle quali impegnate nella ricostruzione - spiega Morelli - Abbiamo già enormi problemi di reperimento di manodopera e personale specializzato, anche volendo sarebbe impossibile accelerare e rispettare le scadenze che l’Europa vorrebbe imporre”.

