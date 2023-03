Perugia, inseguimento in piena notte: droga nell'auto. Un arresto e una denuncia

16 marzo 2023 a

Inseguimento da film in piena notte, finito un arresto e una denuncia. Durante un controllo della polizia sulla strada Trasimeno ovest, un'autovettura con due persone a bordo ha improvvisamente accelerato nel tentativo di evitare le verifiche. Gli agenti della Volante si sono messi all’inseguimento del veicolo, riuscendo poco dopo ad arrestarne la marcia. I due uomini si sono dimostrati insofferenti e nervosi. Identificati, sono risultati di origini straniere, originari della Costa d’Avorio, rispettivamente classe 1992 e classe 1986. A loro carico sono emersi precedenti di polizia per reati come lesioni, minacce, invasione di edifici e in materia di sostanze stupefacenti.

Un iniziale controllo ha consentito agli agenti di rinvenire un coltello pieghevole conservato all’interno del marsupio del passeggero. Nel veicolo invece è stato recuperato, all’interno di un guanto in plastica occultato nel vano porta oggetti, un involucro a forma di ovulo contenente hashish. Il 38enne e il 31enne sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura di Perugia per ulteriori approfondimenti. Nel frattempo, gli operatori hanno esteso i controlli anche all’abitazione del più giovane dove, oltre a reperire un vero e proprio kit di confezionamento costituito da cellophane e un bilancino di precisione, sono stati recuperati anche tre involucri con 30 grammi di hashish.

Terminati gli accertamenti il 31enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio ed è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima che si terrà nella giornata di domani, venerdì 17 marzo. Il passeggero invece è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di porto d’armi od oggetti atti a offendere. L’intera sostanza stupefacente, il kit di confezionamento e i soldi ritrovati sono stati sottoposti a sequestro penale.

