Perugia, lotteria degli scontrini: con 32 euro ne vince 25 mila

16 marzo 2023 a

La Lotteria degli Scontrini premia ancora Perugia. Con 32 euro di spesa un consumatore ne ha vinto 25 mila. Sale così a 345 mila euro il montepremi distribuito in Umbria dall’inizio 2023 (erano 220 mila euro a fine febbraio) di cui hanno beneficiato 9 consumatori (175 mila euro in provincia di Perugia, 125 mila in quella di Terni) e 6 esercenti (45 mila euro). Dal suo avvio la Lotteria ha riservato a consumatori, commercianti e imprese umbre un ammontare di premi che sfiora i 2 milioni di euro.

