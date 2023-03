Terni, primo premio per il cavallo del manager Cristiano Leonardi

15 marzo 2023 a

L’Umbria vince la prestigiosa corsa nazionale Thomas Rook che si è disputata domenica 12 marzo all’ippodromo San Rossore di Pisa. Il cavallo Saputello ha conquistato il primo premio dopo una corsa avvincente e, come si dice in gergo, “faccia al vento, da capo a capo”. Gli 8 cavalli partenti hanno corso sulla distanza di 1.600 metri. E Saputello ha sempre dominato, respingendo gli attacchi di Amabile e degli altri cavalli in gara.

Una bella soddisfazione per il manager ternano Cristiano Leonardi, già vincitore del premio Fair play. Leonardi è il proprietario del cavallo, montato dal fantino emergente Dario Di Tocco e allenato da Vincenzo Fazio.

A Pisa e al trofeo Parioli di Roma i prossimi appuntamenti. “Saputello - racconta Cristiano Leonardi - mi sta dando tante gioie. Dopo il secondo posto al Criterium di Pisa ora è arrivata la meritata vittoria. Un risultato che - afferma - dedico a Terni e all’Umbria. Ogni cavallo ha una sua storia, ma devo dire che Saputello è in grado di confrontarsi alla grande con quanto di meglio propongono l’Italia e l’Europa. Puntando sempre a vincere. Sono certo che abbiamo intrapreso un bel percorso per i colori dell’Umbria”.

